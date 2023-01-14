З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували уже 114 660 російських окупантів.

Українська авіація, ракетники і артилеристи обстріляли райони зосередження сил російських загарбників, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Українська авіація протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, а ракетники і артилеристи уразили 5 таких районів та склад боєприпасів ворога", - сказано в повідомленні.

Скільки ЗСУ знищили окупантів - актуальні дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували уже 114 660 російських військових і тисячі одиниць ворожої техніки, зокрема за добу захисники "мінуснули" іще 530 терористів.

Втрати Росії в Україні - головне

Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.

Відео дня

З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.

Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.

Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.

Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.

Крім того, з'явилося фото новорічного застілля самарських мобіків у ПТУ Макіївки, куди пізніше влупив HIMARS.

Російські терористи продовжують атакувати Соледар, не рахуючись зі своїми втратами. Нещодавно в мережу злили відео одного з провальних штурмів "вагнерівцями" міста, в результаті - всіх окупантів ліквідовано.

Бої за Соледар – актуальне

Росіяни продовжують спроби штурму позицій ЗСУ у Соледарі, не рахуючись з власними втратами. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, ворог веде бої фактично на руїнах.

Українська армія утримує місто, героїчно відбиваючи атаки російських сил, зокрема "вагнерівців".

Держдеп США погоджується, що захоплення міста "дорого обійшлося" росіянам, і це, вважають американці, також розуміють у Кремлі.

За словами бійця ЗСУ Петра Волощенка, станом на вечір 13 січня армія ворога просунулась у "певну частину" Соледара, але перебуває під постійним вогневим ураженням ЗСУ.

Також Волощенко зауважив, що Соледар виявився для росіян незручним для ведення міських боїв, ворог не може підтягнути свою важку техніку, відбиваючи вогонь українських захисників далекобійною артилерією.

З'явилися численні фото і відеопідтвердження того, що Пригожин буквально закидає позиції ЗСУ "м'ясом". Ще недавно в мережі гуляв кадр усіяного трупами російських солдатів поля десь на Бахмутському напрямку.

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