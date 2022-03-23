У тимчасово захоплених українських містах населення протестує проти окупації.

Росія спробує придушити протести мирного населення на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що українці в окупованих Росією містах продовжують протестувати проти російського контролю.

"Зусилля Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, поки що провалилися", - наголошують у британській розвідці.

Раніше у Херсоні росіяни застосували сльозогінний газ для розгону місцевих жителів, які вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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