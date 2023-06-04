Всі троє хлопчиків перебувають під наглядом лікарів. Дітям провели операції.

Внаслідок удару по Підгородненській громаді біля Дніпра, травмовано троє дітей. Всі вони в даний час у лікарні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він розповів, що 6-річний Давид зараз у реанімації. За даними Лисака, хлопчик був вдома разом з батьками на момент "прильоту", внаслідок якого квартира родини перетворилась на руїну.

"Та головне – родина вижила. Всі троє змогли вибратися, хоч і отримали поранення. Дитина – в реанімації", - уточнив голова ОВА.

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"15-річний Саша – найтяжчий. У сусідній палаті – 11-річний Денис. У дітей множинні травми, струси мозку, переломи. Всіх прооперували", - додав Лисак.

Весь час поряд з хлопцями рідні та медперсонал. За словами лікарів, діти йдуть на поправку і, якщо все буде добре, то невдовзі їх переведуть до звичайних палат.

Удар по передмістю Дніпра

Увечері 3 червня окупанти ракетами вдарили по передмістю Дніпра. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих, серед них шестирічний хлопчик.

Президент Володимир Зеленський коментуючи удар сказав, що РФ "вкотре доводить, що є країною-спонсором тероризму".

Станом на сьогоднішній ранок було відомо про 23 постраждалих внаслідок удару.

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