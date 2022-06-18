200 українців вже вдалося звільнити.

Російські окупанти насильно утримують у полоні близько 600 жителів Херсонської області.

Про це розповів голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в інтерв'ю Укрінформу.

За його даними, зараз російські загарбники намагаються змусити колишніх поліцейських перейти на їхню сторону.

"За даними правозахисників, наразі це – близько 600 людей (утримуються у полоні - УНІАН). Передусім, колишні учасники АТО, представники місцевого самоврядування та державних органів влади. Зокрема, окупанти досі утримують кілька наших селищних голів", - розповів Самойленко.

Також він повідомив, що з полону вже вдалося витягти понад 200 жителів Херсонщини.

"Ми залучаємо всі можливості для цього, у тому числі міжнародні. Наприклад, щоб звільнити директора Херсонського театру, який також є головою Євразійської театральної асоціації, ми навіть долучали адміністрацію президента Туреччини", - відзначив голова Херсонської обласної ради.

Раніше журналісти проаналізували перспективи звільнення Херсона й дізналися думку військових.

Нагадаємо, що сьогодні у тимчасово окупованому Херсоні на вулиці Сенявіна стався вибух. За даними ЗМІ, постраждав керівник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою.

Вас також можуть зацікавити новини: