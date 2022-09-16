Засуджених до позбавлення волі одразу кидають на фронт.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm дізналася, як завербовані в’язні з російських колоній та в’язниць потрапляють на війну в Україні.

Як стало відомо InformNapalm, в’язні, яких вербує "повар путіна" Євгеній Пригожин у різних виправних колоніях і тюрмах Росії, централізовано перекидають на військовий аеродром Міллерово.

Там зауважують, що чисельні OSINT-дослідження InformNapalm підтверджують, що Міллерово з 2014 використовується російськими військами як логістичний хаб для відрядження на війну в Україну.

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"Прямо в тюремних робах, вже там перевдягають у російську військову форму. З Міллерово їх розвозять автомобільним транспортом далі вже в зону бойових дій. Виходячи з цих свідчень, ніхто не проводить з зеками військового злагодження, а одразу кидають їх на фронт", – йдеться в повідомленні.

В'язні на війні в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію чоловіків для війни проти України. За повідомленнями Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують вербувати "новобранців" серед ув'язнених і людей із наркотичною та алкогольною залежністю.

За даними деяких ЗМІ, власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України.

Днями у мережі з'явилося відео з власником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним, відзняте в одній з російських колоній, коли той закликав в'язнів вступати у добровольчі батальйони для війни проти України.

Російські ЗМІ з'ясували, що ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу в'язнів.

Коментуючи ситуацію із вербовкою в'язнів, Пригожин зазначив: "Ті, хто не хоче, щоб у ПВК воювали ув'язнені, дітей своїх на фронт відправте. Або ПВК та зеки, або ваші діти – вирішуйте самі".

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