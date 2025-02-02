Бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців, заявили в ПС ЗСУ.

1 лютого російська авіація вдарила авіабомбою по будівлі колишнього інтернату, розташованого по вулиці Леніна в місті Суджа Курської області. Удару було завдано біля 18:00.

Про це повідомлили в Повітряних силах ЗСУ. Зазначається, що на момент атаки в будівлі перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими.

Внаслідок атаки з боку РФ було зруйновано центральну частину інтернату. Станом на 21:00 було відомо, що загинули чотири людини, ще четверо осіб отримали важкі поранення. Біля 80 цивільних не постраждали. Важкопоранених евакуйовано до стабілізаційних пунктів з метою надання медичної допомоги та подальшої евакуації до лікарні.

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"Бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення – місцеві мешканці, росіяни. Вже традиційно, численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну. Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об’єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією", – акцентували у Повітряних силах ЗСУ.

Військові показали скріншоти із системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби:

Удар по будівлі інтернату в Суджі

1 лютого армія РФ завдала авіаудару по Суджі Курської області, яка зараз перебуває під контролем Сил оборони України. У комендатурі ЗСУ в місті Суджа повідомляли, що під завалами опинилися понад 90 людей.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 22:00 було відомо про 4 загиблих внаслідок атаки. Зазначалося, що осіб, які потребують додаткової медичної допомоги, оперативно евакуюють до медичних закладів на території України.

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