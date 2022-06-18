Бойові дії в Україні повинні стати активнішими, вважає Арестович.

У світі дуже сильно впав інтерес до війни Росії в Україні.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, причин для цього кілька: літній період, довготривалі бойові дії і відсутність значущих успіхів у однієї зі сторін.

Він вважає, що як тільки бойові дії стануть активнішими і ЗСУ підуть у наступ, світ знову почне пильніше дивитися на події в Україні.

Нагадаємо, Арестович спрогнозував, коли російські війська почнуть відходити з України.

За словами радника глави ОП, у росіян виникне відчуття безглуздості того, що відбувається, і вони почнуть відходити з українських територій.

Також за його словами, окупанти почнуть відходити, не отримавши військових досягнень і розуміючи безперспективність.

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