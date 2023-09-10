Обкладений вибухівкою танк разом з механіком вийшов до ворога на відстань пострілу.

На Запорізькому напрямку воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади вдалися до ризикованого кроку і використали проти ворога так званий "танк-камікадзе".

Як повідомив прес-офіцер бригади Ярослав Галас в Facebook, танк був підірваний поблизу позицій росіян. Вибух від детонації закладеного боєкомплекту був таким, що з тих позицій українську піхоту "ніхто не турбував".

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"Що відчуває людина, яка веде нашпигований вибухівкою та снарядами танк до ворожих позицій, а за кілька метрів до ворога має вискочити на ходу й підірвати танк дистанційним пультом?",- написав Галас, зазначивши при цьому, що найнебезпечнішу частину операції виконав механік-водій.

"Обкладений вибухівкою танк разом з механіком виходив до ворога на відстань пострілу, і якби в нього влучили з гранатомета, жодних шансів вижити не було б", – написав Галас.

Виконати завдання взявся Василь Дудинець з Мукачева, який сам пішов до військкомату на початку березня 2022 року.

"Якби в танк влучили і здетонувала вибухівка, то це була б миттєва смерть. Тобто, все зрозуміло - ти або живий, або мертвий. Це не той варіант, що відірвало руку й ногу, а потім тебе дружина або діти катають на інвалідному візку і підносять воду. Для мене краще повернутися неушкодженим або швидка смерть", – сказав Дудинець.

Прес-офіцер бригади розповів, що після цієї операції за Дудинцем закріпився позивний Камікадзе.

Український дух

10 вересня 2023 року повідомлялося про те, що українська снайперська група "привид Бахмута" продовжує знищувати російських загарбників на Донбасі. Снайпер ліквідував окупанта на відстані майже кілометр.

Раніше на Бахмутському напрямку снайпер з групи "привид Бахмута" окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького з великої відстані ліквідував спостерігача-координатора російських загарбників.

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