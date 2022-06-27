Київ чекає непростий опалювальний сезон в умовах війни.

Температура в будинках киян цієї зимою буде нижче за звичайну.

Про це заявив Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

За його словами, Київ чекає непростий опалювальний сезон в умовах війни і цілком можливо, що температура в будинках городян буде трохи нижче звичайної.

Проте опалювальний сезон має розпочатися вчасно, а тарифи на тепло не зміняться.

Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів про те, яким буде майбутній опалювальний сезон. Він зазначив, що ця зима буде "надскладною" і також натякнув на те, що в будинках буде не так тепло, як раніше.

Він також підкреслив, що цього року українцям варто почати відвикати від "життя з відкритими вікнами". Також Чернишов розповів українцям, чи будуть віялові відключення електроенергії в опалювальний сезон. За його словами до витрати електроенергії також варто ставитися дбайливо.

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