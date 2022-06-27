Температура в будинках киян цієї зимою буде нижче за звичайну.
Про це заявив Віталій Кличко в ефірі телемарафону.
За його словами, Київ чекає непростий опалювальний сезон в умовах війни і цілком можливо, що температура в будинках городян буде трохи нижче звичайної.
Проте опалювальний сезон має розпочатися вчасно, а тарифи на тепло не зміняться.
Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів про те, яким буде майбутній опалювальний сезон. Він зазначив, що ця зима буде "надскладною" і також натякнув на те, що в будинках буде не так тепло, як раніше.
Він також підкреслив, що цього року українцям варто почати відвикати від "життя з відкритими вікнами". Також Чернишов розповів українцям, чи будуть віялові відключення електроенергії в опалювальний сезон. За його словами до витрати електроенергії також варто ставитися дбайливо.