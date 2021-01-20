Зловмисниця відбирала вогневі позиції для стрільби та коригувала обстріли позицій підрозділів Збройних сил України.

Контррозвідка Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області викрила командирку угруповання бойовиків, яке брало участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

Слідчі органів безпеки завершили досудове розслідування. Затверджений прокуратурою обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Контррозвідники встановили, що мешканка Луганська брала участь у захопленні будівлі Управління СБУ в обласному центрі. Очолила угруповання, яке у складі так званого «Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ» вело бойові дії проти українських військових у 2014 році.

За даними слідства, в подальшому, перебуваючи у складі відділення артилерійської розвідки так званої «10 окремої артилерійської бригади другого армійського корпусу НМ ЛНР», зловмисниця відбирала вогневі позиції для стрільби, коригувала обстріли позицій підрозділів Збройних сил України.

Тривають заходи Служби безпеки України щодо документування фактів протиправної діяльності учасників НЗФ для притягнення їх до відповідальності.

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Автор: Денис Прядко