Відсутність зв’язку між підрозділами змушує російських генералів керувати військами на полі бою.

У російських окупантів не вистачає систем шифрованого зв’язку, тому українці легко перехоплюють розмови ворожих військ і навіть їх глушать.

Про це йдеться у статті The Economist.

Росіяни часто користуються нешифрованим зв’язком, що дозволяє будь-якому радіолюбителю їх підслуховувати.

З 2012 року російські війська оснастили раціями "Азарт", у яких є вбудоване шифрування, вони можуть працювати на високих частотах. А проте, підтверджують аналітики, обладнання на всіх військових РФ не вистачає.

У російських новинах з ентузіазмом розповідали про поставки кількох сотень комплексів зв’язку цілим групам армії, що складаються з кількох тисяч військових. За найоптимістичнішими оцінками, тільки невелика група сил вторгнення мали "Азарт".

Також незрозуміло, чи ефективно працює "Азарт". Раніше розробники рацій фігурували у скандалі, коли з’ясувалося, що компоненти російського виробництва були імпортовані з Китаю, а понад 18,5 мільярда рублів з бюджету було розтрачено.

"Азартом" споряджені елітні десантні підрозділи РФ, тоді як артилерія користується застарілими системами чи дешевими раціями.

Врешті зв’язок між ними буде незахищеним, констатують експерти.

Фото з поля бою підтверджують, що росіяни користуються переважно раціями Motorola, Kenwood і Baofeng. Рації надто прості, щоб підтримувати необхідну систему миттєвого голосового зв’язку про місцезнаходження противника й обмінюватися даними з сусідніми підрозділами.

Це значно спрощує перехоплення їхніх розмов українськими військовими. Були випадки, коли ЗСУ глушили зв’язок окупантів музикою в стилі хеві-метал.

Саме нешифрований зв’язок може бути однією з причин великих втрат серед вищого командування окупаційними військами РФ, пише видання. Відсутність зв’язку між підрозділами змушує російських генералів керувати військами на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: