Солдати старшого віку не можуть воювати на тому ж рівні, що й молоді чоловіки.

Більшість українських солдатів, які стримують російську армію вторгнення, становлять чоловіки середнього віку. Їхні слабкі фізичні можливості ускладнюють військове планування, йдеться у публікації The Times.

"Середній вік солдата в моєму батальйоні — 45 років. У такому віці важко виконувати завдання. Декому навіть боєприпаси та бронежилети нести на передові позиції важко. Люди закінчуються, а якість підкріплення з кожним разом стає все нижчою", — розповів виданню командир 32-ї бригади, що б’ється під Куп’янськом, Дмитро Берлим.

Видання зауважує, що це унікальна ситуація, якщо порівнювати з великими війнами минулого століття, коли більшість солдатів складали чоловіки років двадцяти або навіть молодші.

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Однією з причин цього The Times називає велику хвилю добровольців, які пішли до армії в перші тижні повномасштабного вторгнення. Переважна більшість із них були чоловіками у віці 40+. Багато хто очікував, що їхні бригади незабаром будуть посилені молодшими новобранцями. До того ж тоді мало хто вірив, що війна триватиме так довго.

"Я на межі зриву. Я пішов у перший день війни, але більше не можу. Але коли до нас на фронті приєднуються молоді чоловіки, вони часто не можуть із цим впоратися. Нас б’ють ракетами, безпілотниками та білим фосфором. Вони втрачають розум. Вони не готові до цього", – розповів 50-річний солдат, чиє ім’я не називається.

Втім, як пише The Times, не всі солдати старшого віку були добровольцями. Багатьох було мобілізовано, і критики кажуть, що на фронт потрапила непропорційно велика кількість літніх чоловіків з сільської місцевості, яким не вистачило грошей, аби відкупитися від мобілізації.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр "Бот" вважає, що проблема мобілізації в Україні полягає у відсутності діалогу між ТЦК і суспільством. Насправді, за словами військового, багато хто боїться йти воювати, тому що нічого не вміє і вірить в міф, що в армії нічого немає і там нічому не вчать.

Також ми розповідали, що Володимир Зеленський пояснює потребу у подальшій мобілізації тим, що має бути справедливість. Він наголосив, що люди, які з першого дня на війні проти РФ, повинні отримати можливість відпочинку.

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