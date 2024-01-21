За словами військового, багато хто боїться йти воювати, тому що нічого не вміє і вірить в міф, що в армії нічого немає і там нічому не вчать.

Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр "Бот" зазначив, що проблема мобілізації в Україні полягає в тому, що немає діалогу між ТЦК і суспільством.

"Немає діалогу ТЦК з суспільством. Ми будуємо діалог з суспільством, з рекрутами через вишкіл. Люди приходять і зразу йдуть на вишкіл, ми відразу їх навчаємо. І так і будується вся наша робота і чому до нас йдуть рекрути, по-іншому не можна. І ТЦК краще б організовували тотально вишколи для тих, хто хоче навчитись і хто готовий", – сказав він в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

Насправді, за словами військового, багато хто боїться йти воювати, тому що нічого не вміє і вірить в міф, що в армії нічого немає і там нічому не вчать.

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"Насправді є не тільки в 3 штурмовій бригаді, а й багато інших різних курсів з різних спеціальностей. Тут вже багато залежить від людини. Якщо людина хоче вивчитись і стати спеціалістом, армія дає можливості", – підкреслив він.

Щодо спорядження і зброї від держави, то, як вважає "Бот", якщо вона не влаштовує, то можна її купити самостійно.

"Для українців було традиційно самому себе збирати на війну ще з козацьких часів. Козаки самі собі все купували", – додав командир батальйону.

Мобілізація в Україні – останні новини

11 січня Кабінет міністрів відкликав скандальний законопроект про мобілізацію. Після доопрацювання його повторно винесуть на розгляд до Верховної Ради. Ряд норм законопроекту викликали дискусії, зокрема, електронні повістки, вилучення у підприємців авто, призов інвалідів третьої групи та інше.

В Офісі президента запевнили, що закон буде прийнятий в будь-якому випадку.

Офіцер управління 12 бригади "Азов" Національної гвардії України Дмитро Андрющенко вважає, що для побудови професійної армії, яка буде якісно виконувати бойові завдання, треба підготувати людину, спитати, де вона себе бачить у війську, а вже потім надати їй кваліфіковану військову професію згідно її навичок.

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