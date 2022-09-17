Горенко прибрали свої ж, вважає глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що до ліквідації "генпрокурора" окупантів у Луганську Сергія Горенка українські спецслужби не причетні.

Про це він розповів в ефірі Freedom.

На його думку, Горенко прибрали свої ж. Гайдай пояснив, що напередодні ватажок бойовиків терористичної "ЛНР" Леонід Пасічник затримував людей, пов'язаних з "генпрокурором".

Відео дня

"Чому я вважаю, що це розбірки? Тому що напередодні перед цим вибухом Пасічником були затримані бізнесмени, які мали зв'язок з "генпрокурором". Їх там кидали на підвал, до них застосовували репресії і домагалися від них, щоб вони дали свідчення саме проти "генпрокурора". Там були внутрішні певні інтриги. Можливо, вони ось так і закінчилися", - розповів він.

Напередодні в будівлі так званої "генпрокуратури" окупованого Луганська пролунав вибух. За даними голови Луганської ОВА, ліквідовано "генпрокурора" Сергія Горенка та його "заступницю" Катерину Стегленко.

Сергій Горенко почав співпрацювати з окупантами в 2014 році - виконував обов'язки "першого заступника генпрокурора".

Після повномасштабного вторгнення Росії активно підтримував збройну агресію, проводив так звані брифінги та нагородження колаборантів.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й сході продовжується контрнаступ ЗСУ. За словами Зеленського, ЗСУ звільнили майже всю Харківську область.

Наразі лінія фронту з росіянами тягнеться з лівого берега Оскіл, хоча Інститут вивчення війни сумнівається, що у росіян є сили відбивати атаки ЗСУ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці виявляють докази військових злочинів Росії. Так, в Ізюмі розкрита братська могила з тілами військових та місцевих із наявними слідами катувань.

На півдні України йдуть важкі бої, ворог став частіше використовувати авіацію, повідомляла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Росіяни продовжують використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не мають сил і мотивації йти у відкрите протистояння.

На Донецькому напрямку Сили оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: