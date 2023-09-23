На кадрах видно наслідки "прильотів" по важливому російському об'єкту.

З'явилися супутникові знімки до та після розгромного удару України по штабу командування Чорноморського флоту Росії у Севастополі.

Наслідки удару із супутника продемонстрував Бреді Африк – аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва.

"На нових супутникових знімках Криму видно, як над штабом Чорноморського флоту Росії в Севастополі здіймається дим. Нещодавні відео із землі показали, що кілька українських крилатих ракет Storm Shadow / SCALP влучили в це місце" - написав Африк.

Супутник чітко показав, що Україна чітко уразила ціль, вдаривши у саме серце командування ворожого флоту. Пожежа була настільки потужною, що її зафіксував супутник.

Атака на штаб Чорноморського флоту

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі прилетіли ракети. Російське Міноборони визнало факт удару і навіть повідомило про загиблого. Щоправда всього одного, і пізніше "перекваліфікувало" його в "зниклого безвісти".

ЗСУ офіційно підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії. Як повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, ціль була вражена внаслідок вдалої атаки.

За даними ЗМІ, ракети Storm Shadow були використані Україною для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них - російські генерали.

Вас також можуть зацікавити новини: