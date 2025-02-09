Українські бійці накрили окупантів артилерійським вогнем.

Російські окупанти 9 лютого намагалися повісити свій прапор над шахтою у Торецьку. Однак українські військові не дозволили їм це зробити, накривши артилерійським вогнем. Подробицями поділилися бійці Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Сьогодні вранці окупант видерся з прапором країнии-агресора на копер шахти у Торецьку. Пілоти ударних FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції "Хижак" атакували його скидом, а суміжники з окремої механізованої бригади – накрили вогнем артилерії", - йдеться у повідомленні.

В результаті окупанти свій триколор навіть не встигли розгорнути. Однак інша ворожа штурмова група намагалася "хоч якось запхати прапор окупаційної армії в місто" - просто закинувши його на будівлю, розповідають бійці.

"Натомість, бомбер бригади "Хижак" зробив фантастичне: збив ворожу триколорну ганчірку скидом ВОГа", - повідомили у ОСУВ "Хортиця".

Війна в Україні - Торецьк

Міноборони РФ заявило 7 лютого про окупацію Торецька, але українські військові заперечували це. У ОСУВ "Хортиця" розповідали, що Сили оборони продовжують тримати Торецьк і Часів Яр, де тривають інтенсивні бої в міській забудові. Офіційно український Генштаб ситуацію у Торецьку не коментував.

Для росіян Торецьк - один з основних пунктів наступу поряд з іншими логістичними центрами, такими як Краматорськ і Костянтинівка на північному заході та Покровськ на заході. Захоплення міста дасть змогу окупантам ще більше ускладнити логістику ЗСУ на більшій частині Донбасу.

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