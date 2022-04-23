Про це свідчать тисячі танків, тисячі одиниць броньованої техніки та складна ситуація із накопиченням їх з боку РФ.

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що аналогічна Маріуполю трагедія може статися й в інших містах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

"Чи може статися (в інших містах - УНІАН) трагедія така сама, як в Маріуполі? Так, може статися", - зазначив президент.

За його словами, про це свідчать тисячі танків, тисячі одиниць броньованої техніки та складна ситуація із їх накопиченням з боку РФ навколо українських кордонів та вже на українській території.

Як повідомляв УНІАН, раніше в РФ заявили, що під час другого етапу спецоперації російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор у Крим, та контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відмічаються факти утисків російськомовного населення".

В останні дні окупанти зосереджувалися на атаках заводу "Азовсталь", де знаходяться сотні цивільних і військових.

19 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі". За словами заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара, завод "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю.

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