Президент України Володимир Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій збройним шляхом більше неможливе, пише видання.

Україна готова розглянути припинення вогню по нинішній лінії фронту, якщо це призведе до закінчення війни, пише The Telegraph. Водночас, це можливо тільки за умови, що не буде допущено міжнародного визнання контролю Росії над будь-якими окупованими територіями.

"Це пов'язано з тим, що Конституція країни не дозволяє президенту або парламенту в односторонньому порядку змінювати територіальний склад країни або миритися з порушенням її територіальної цілісності", - пише видання.

Водночас, як заявляє The Telegraph, президент України Володимир Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій збройним шляхом більше неможливе. За даними видання, президент вважає, що необхідно шукати дипломатичні шляхи.

Відео дня

"Тільки чверть українців хочуть боротися з Росією до кінця, згідно з опитуванням Gallup, опублікованим у четвер, що свідчить про різке падіння віри громадськості в досягнення перемоги", - наголошується в статті.

Сценарії завершення війни в Україні

Польське видання Onet раніше повідомило, що спецпосланець президента США Стів Віткофф на зустрічі нібито озвучив план Володимиру Путіну, що включав: угоду про припинення вогню в Україні, а не про мир; де-факто визнання територіальних придбань Росії, розв'язання цього питання буде відкладено "на 49 або 99 років"; зняття більшості санкцій проти Росії, а в перспективі відновлення енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти. Як пише Onet, у пропозиції відсутня гарантія нерозширення НАТО, а також обіцянка припинити військову підтримку Києва.

При цьому видання WSJ писало, що Путін на зустрічі з Трампом може запропонувати план, за яким буде визнано офіційний контроль Росії над частиною окупованої української території в обмін на виведення російських військ з інших районів України. Трамп, який прагне угоди, може закликати Україну і союзників прийняти цю пропозицію.

Вас також можуть зацікавити новини: