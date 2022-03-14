Окупанти зруйнували міст в районі Кам'янського.

Кількість важливих об'єктів інфраструктури, які російські нацисти знищили на території України, вже обчислюється сотнями. Нещодавно вони вдарили по заводу "Антонов" і пошкодили телевежу у Рівненській області. А тепер стало відомо про втрату сполучення між Енергодаром і Запоріжжям. Окупанти знищили міст, через що пересування між містами стало неможливим.

Відповідна інформація з'явилася в Telegram-каналі "Енергоатому": "Окупанти розбомбили міст в районі Кам'янського. Гуманітарні конвої та евакуація людей поки що неможлива. Об'їзд можливий тільки поганими дорогами через гарячі точки, де розміщені бойові позиції ворога. рашисти не пропускають через Токмак та інші населені пункти на шляху.".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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