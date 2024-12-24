Постраждалого від вибуху забрала швидка допомога.

В тимчасово окупованому місті Бердянськ на Запоріжжі 24 грудня невідомі підірвали автівку, в якій міг бути голова окупаційної ради Василь Нечет. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні зранку в Бердянську у по вулиці Європейська у дворі будинку вибухнула та згоріла вщент автівка. Постраждалого від вибуху забрала швидка допомога. Попередньо, на автівці пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет", - написав Андрющенко в Telegram-каналі.

За його словами, до окупації міста Нечет завідував будинком культури "Нафтохімік", а під час захоплення міста армією РФ перейшов на бік ворога, брав активну участь у становленні окупаційної влади. Також, як зазначає Андрющенко, Нечет вступив до лав пропутінської політичної партії "Єдиної Росії" та був призначений головою окупаційної ради – очолив так звану "міську раду депутатів Бердянська".

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"Він підозрюється Нацполіцією України у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України – колабораційної діяльності", - наголошує Андрющенко.

Наразі деталі події уточнюються.

Знищення російських окупантів

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Москві підірвали російського генерала Ігоря Кирилова. Загинув також його особистий помічник. Вибух стався на подвір'ї в Нижегородському районі в Москві, внаслідок у найближчих квартирах вибило шибки. За попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій було закладено на виході з під'їзду.

А на початку грудня у центрі Донецька підірвали авто начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова, він загинув.

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