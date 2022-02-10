Міжнародна спільнота побоюється, що протягом цього часу Росія спробує здійснити повномасштабний наступ на Україну.

Стартував другий етап російсько-білоруських навчань на території Республіки, у ході якого країни відпрацюють відбиття зовнішньої агресії в рамках "оборонної операції".

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони Білорусі у Telegram.

Напередодні до країни прибув глава Генштабу ЗС Росії, який контролюватиме готовність російських сил, що беруть участь у "союзних" навчаннях.

Другий і заключний етап триватиме до 20 лютого.

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Росіяни спільно з білорусами посилять ділянки кордону "на можливих напрямках незаконного перетину на територію Республіки". Сторони навчатимуться пошуку, блокуванню і знищенню ворожих диверсантів тощо.

Практичні дії військ пройдуть на полігонах: "Обуз-Лісновський", "Осиповичний", "Брестський", "Гожський", а також на окремих ділянках місцевості, які не вказують.

У рамках навчань задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда і Мачулищі.

Пройде комплекс окремих тактичних навчань з залученням військ Західного і Північно-західного оперативних командувань Збройних сил Білорусі, "не пов’язаних зі спільним задумом перевірки".

За даними Міноборони, Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється міжнародна спільнота, Кремль може задіяти для повномасштабного наступу на Україну.

Крім того, у США вважають, що Росія маскує продовження концентрації військ навчаннями у Білорусі.

Сам Олександр Лукашенко, повністю лояльний до Кремля, неодноразово агресивно висловлювався щодо України, постійно заявляючи про нібито провокації з боку українських силовиків.

Україна, своєю чергою, посилила прикордонний контроль у місцях можливих провокацій під час російсько-білоруських навчань.

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