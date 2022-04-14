До 17 квітня місто планують забезпечити електроенергією.

У Бучі вже відновили водопостачання, найближчими днями мають повернути світло та газ до осель.

Про це повідомляють у Бучанській міській раді.

"Газові комунікації у Бучі фахівці "Київоблгаз" разом із комунальниками і волонтерами лагодили кілька днів поспіль. Належним чином відремонтували. Зараз вже подали високий тиск і система витримала. Тепер подають газ у мікрорайони", - розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Він відзначив, що для перевірки мереж газопостачання потрібен час, тому роботи продовжуються.

Водночас компанія ДТЕК планує до 17 квітня забезпечити місто світлом. Наразі електроенергія по тимчасовій схемі є у лікарні, гуманітарному штабі, резервуарах чистої води та пожежній частині.

Раніше мер Бучі розповів, скільки будинків зруйнували російські окупанти.

Вас також можуть зацікавити новини: