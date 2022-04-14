Чоловік приїхав з Кривого Рогу в Бучу до родичів.

Правоохоронці затримали жителя Кривого Рогу, який допомагав російській армії в Київській області. Підозрюваний катував українців.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Україна.

"Житель Кривого Рогу приїхав в Бучу до родичів, патрулював разом з військовими РФ, психологічно тиснув на жителів Бучі, погрожував їм вбивством, залякував зброєю, а прихильників Збройних сил України - катував. За такі дії фігуранту загрожує довічне позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

62-річного зрадника затримали на Дніпропетровщині, де він переховувався після звільнення Київської області від ворога.

За даними слідства, в лютому він перебував у Бучі, де підтримував окупантів. Підозрюваний разом з російськими військовими патрулював, залякував і бив місцевих жителів, а також погрожував їм вбивством і здавав позиції українських військових. Крім того, він бив і катував людей, які підтримували ЗСУ, чинили опір і не йшли на співпрацю з російськими військовими.

За даним фактом відкрито провадження за частиною 1 статті 111-1 "Колабораційна діяльність", частиною 2 статті 111 "Державна зрада", частиною 2 статті 110-2 "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади" Кримінального кодексу України.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили речові докази, що свідчать про його співпрацю з окупантами. Чоловікові оголосили підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення та громадська організація "Рух ЧЕСНО" оприлюднили список з перших ста осіб, які визнані зрадниками Родини. Зокрема, туди увійшли 13 осіб зі сфери медіа.

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