Йдеться про сотні загиблих жителів Чернігова.

У мережі з'явилося відео з кладовищем у Чернігові, на якому поховані загиблі внаслідок російських обстрілів міста.

На записі видно, що багато могил не мають табличок, значить встановити особи похованих там поки не вдалося.

Раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що місто знищено на 70% в результаті бойових дій. "У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь. Людей цікавить, як їм дожити до завтра", – зазначив він.

Атрошенко також повідомляв, що росіяни намагалися знищити всі шляхи перетину Десни в напрямку Києва.

В кінці березня мер заявляв про чотири сотні загиблих городян з початку російського вторгнення.

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