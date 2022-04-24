Вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України.

У Чорноморській операційній зоні перебуває близько 20 ворожих кораблів та підводних човнів, оснащених крилатими ракетами.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць", - зазначив він.

За словами Назарова, серед них є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр".

"Блокуючи судноплавство, проводячи... повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України", - наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський наголошує на небезпеці для суден у Чорноморському регіоні через російські міни.

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