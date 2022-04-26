Вихователі також повинні розпитувати малюків про ставлення їхніх батьків до бойових дій.

Окупанти продовжують ганебну політику мілітаризації дітей на території Криму. Зокрема, окупаційна влада наказала вихователям дитячих садків проводити з малюками роз’яснювальне навчання про "спецоперацію" в Україні.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"У ігровій формі нав’язують ідеологію боротьби з націоналістами та нацистами на прикладі України. Тим самим намагаються стерти у свідомості дітей українську ідентичність", - зазначила Денісова.

За її даними, у дитячих садочках діти змушені малювати плакати з рашистською символікою "Z".

Крім того, за наказом керівництва закладів освіти, вихователі зобов’язані дізнаватися у дітей про ставлення їх батьків до "спецоперації" в Україні. При виявленні "неблагонадійних" батьків, інформація подається до окупаційних каральних органів.

"Такі дії окупанта порушують положення IV Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав дітей України", - резюмувала Денісова.

Раніше Денісова повідомила, що у Херсоні 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви.

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