Посібника окупантів затримали прямо "на гарячому", коли проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони. Зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні.

Кіберфахівці Служби безпеки України зірвали нову спробу РФ завдати ракетного удару по військовій та критичній інфраструктурі Дніпра.

Згідно з повідомленням СБУ, завдяки багатоетапній спецоперації прямо "на гарячому" в обласному центрі затримано агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони. Зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу.

Отримані відомості разом з координатами об’єкта фігурант намагався передати до ФСБ через анонімний чат у месенджері. У подальшому окупанти планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю у Дніпрі.

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Як виявилось, ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину мегаполіса. За вказівкою ФСБ їхній агент знімав на власний телефон периметр ТЕС та прилеглу територію. Така інформація була необхідна рашистам, щоб дізнатися про технічний стан об’єкта для "врахування" у підготовці нової серії повітряних атак на місто.

За даними слідства, агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого у лютому цього року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби. "До уваги" агресора молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів з пошуку швидкого заробітку. За співпрацю з окупантами зрадник отримував на власні банківські реквізити грошову "винагороду".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. Співробітники СБУ також встановили особу його російського куратора.

Російські агенти в Україні

Як повідомляв УНІАН, вчора СБУ інформувала, що у Києві та в Одесі затримали двох агентів ФСБ РФ, які готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах. У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і столична ТЕЦ. За даними слідства, одним із ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший - 24-річний киянин. Наприкінці січня цього року вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ по Москві та Московській області.

Днями голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що за 2023 рік СБУ ліквідувала 47 російських агентурних мереж. До їх складу входили зрадники різного "калібру", утому числі нардепи і представники Сил оборони.

Зокрема Малюк інформував про викриття агентурної мережі у Київській області, учасники якої виконували завдання від ФСБ, пройшли курси операторів бойових дронів та планувати знищити систему Patriot.

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