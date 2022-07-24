Відновлення водопостачання відбудеться після проведення всіх налагоджувальних робіт.

У Донецькій області в результаті бойових дій, пов'язаних з Росією повномасштабною війною проти України, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію.

Про це повідомляє міський голова Покровська Руслан Требушкін в Telegram.

"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію! Відновлення водопостачання відбудеться після проведення всіх налагоджувальних робіт!",- сказано в повідомленні.

Карлівська фільтрувальна станція постачає воду в Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селидове та Українськ.

Ситуація в Донецькій області:

21 липня російські окупанти "Іскандерами" обстріляли Краматорськ, в результаті чого була зруйнована школа і 85 приватних будинків.

Також британська розвідка повідомила, що росіяни на Донбасі намагаються захопити Вуглегірську ТЕС, оскільки хочуть просунутися в Краматорськ і Слов'янськ.

22 липня 2022 року в Краматорську з-під завалів зруйнованої школи дістали тіла трьох загиблих.

З 23 по 24 липня 2022 року особовим складом Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій була проведена евакуація 9 осіб з Краматорського району Донецької області.

Також працівники ДСНС під час евакуації на залізничному вокзалі в м.Покровськ Донецької області надали допомогу 657 людям, з них 16 дітей та 5 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

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