Пошкодження не критичні, постраждалих нема.

У гирлі Бистре український плавучий кран підірвався на невідомому предметі.

Про це в Facebook повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої. Силами екіпажу була організована боротьба за живучість. Пошкодження не критичні, постраждалих нема. За допомогою портового штовхача кран повернено до пункту основного базування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, звільнення острова Зміїний наприкінці червня відкрило шлях до портів "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ", які розташовані на Одещині.

Таким чином Україна отримала можливість вивозити сільгосппродукцію не лише через румунський канал Суліна, залізничним та автотранспортом, а й через гирло Швидке суднове ходу Дунай – Чорне море.

Минулого тижня у гирлі Бистре внаслідок підривів на невідомих предметах пробоїни отримали українські судна – гідрографічне судно "Шляховик" та лоцманський катер.

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