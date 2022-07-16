Він однозначно буде, впевнені у Головному управлінні розвідки.

Перелам у війні з РФ на користь України буде залежати від декількох факторів.

Про це під час всеукраїнського інформаційного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Він однозначно буде, але це буде залежати, по-перше, від того, наскільки ми зможемо зупинити наступальний темп російських військ. А, по-друге, наскільки буде активною і широкомасштабною допомога, яку надають наші партнери, тому що це важливо і для оборони, і для наступальних дій", - сказав він.

Також Скібіцький додав, що на сьогодні ГУР фіксує активність противника на всій лінії фронту.

"Воєнна розвідка сьогодні фіксує активність противника, причому це не тільки ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря. Ми бачимо обстріли по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту. Йде активне застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів. Є певна активізація противника вздовж всієї лінії фронту", - сказав він.

Крім цього, Скібіцький підтвердив інформацію про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав угруповання російських військ, проте невідомо, чи зробив це він на непідконтрольній території України.

"За нашою оцінкою, було заслуховування командувачів щодо подальших дій і проведення операції, підбив підсумки тих заходів, які були зроблені. А за деякими даними, навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, які відзначилися у цій операції. Але однозначно зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій", - сказав представник ГУР Міноборони.

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