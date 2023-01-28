В деяких прикордонних селах пошкоджені приватні будівлі та приміщення ліцею.

За добу російські окупанти масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші населені пункти.

За його даними, у селі Кіндрашівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею. А у селі Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок.

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Крім цього, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у селі Петропавлівка Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

"В області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 64 вибухонебезпечні предмети", - додав Синєгубов.

Ситуація в Харківській області

РОсійські окупанти вже не раз обстрілювали територію Харківської області, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Так, 26 січня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру смт Козача Лопань та Куп'янська. Внаслідок цих обстрілів поранено жінку, є руйнування.

А 22 січня стало відомо, що у регіоні внаслідок ворожого артобстрілу загинула одна людина. В той же день повідомлялося, що росіяни з танків обстріляли кладовище.

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