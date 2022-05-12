З металевими грошима вже не працюють місцеві банки.

У Херсоні окупанти погоджуються приймати тільки паперові купюри, і відмовляються від металевих грошей у магазинах.

Як повідомляють жителі окупованого міста, на торгових точках і в громадському транспорті відмовляються приймати гроші у вигляді монет.

Пояснюють це тим, що з металевими грошима вже не працюють місцеві банки.

Також у людей виникають проблеми з переведенням в готівку електронних рахунків або оплати карткою в місті.

Нагадаємо, Арестович розповів, чому Росія не поспішає оголошувати про приєднання Херсонщини.

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