За словами радника голови Офісу президента України, між ФСБ і ГУР виник конфлікт у спробі поділити награбоване.

Федеральна служба безпеки і Головне управління розвідки Росії конфліктують між собою. Зараз вони ділять награбоване майно, яке вивезли з Херсонщини. Ось чому РФ не поспішає оголошувати про незаконне включення області до свого складу.

Такою думкою поділився радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у коментарі виданню "24 канал".

"Вони [ФСБ і ГУР — прим.] сперечаються за "віджату" українську власність — Херсонську область. Зокрема, ділять сільськогосподарську техніку, зерно і навіть автобуси, адже це багато грошей. Вони багато чого вже поділили і будуть ще це робити", — повідомив Арестович.

Далі радник голови ОП пояснив, чому в Кремлі так швидко відреагували на заяву окупаційної адміністрації Херсонщини про готовність увійти до складу РФ. За словами Арестовича, анексія дорівнює ескалації, а це — великі неприємності для Росії. При цьому Путін дав зрозуміти, що РФ хоче уникнути глобальної війни. Тому Пєсков так швидко виступив з коментарем про необхідність все зробити "легітимно, як у випадку з Кримом".

"І тут якийсь дурень самопроголошений вилазить і робить міжнародну заяву величезного масштабу. Йому відразу "дали по шапці", що народ повинен вирішувати. Тому відразу з'явився із заявою Пєсков", — продовжив Арестович.

За словами радника керівника ОП, в Росії є сценарій приєднання Херсонщини. Він розглядається як крайній і точно не головний. А що стосується так званого "референдуму", то зараз ознак його підготовки немає.

"Останнє вкидання було, що це ["референдум"] перенесли на 15-18 травня, але підготовки немає. Крім того, вплинули і такі заяви, їх почали відразу "гасити" на рівні Кремля", — підсумував Арестович.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ ще наприкінці березня повідомив про псевдореферендум, який окупанти хочуть провести в Херсонській області. З цією метою вороги збирали дані жителів Херсонщини та Миколаївщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перестане вести переговори з РФ, якщо відбудеться так званий "референдум". Після цього в МЗС Росії відхрестилися від слів про псевдореферендум. На думку мера Херсона Ігоря Колихаєва, регіон можуть приєднати до Криму.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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