Федеральна служба безпеки і Головне управління розвідки Росії конфліктують між собою. Зараз вони ділять награбоване майно, яке вивезли з Херсонщини. Ось чому РФ не поспішає оголошувати про незаконне включення області до свого складу.
Такою думкою поділився радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у коментарі виданню "24 канал".
"Вони [ФСБ і ГУР — прим.] сперечаються за "віджату" українську власність — Херсонську область. Зокрема, ділять сільськогосподарську техніку, зерно і навіть автобуси, адже це багато грошей. Вони багато чого вже поділили і будуть ще це робити", — повідомив Арестович.
Далі радник голови ОП пояснив, чому в Кремлі так швидко відреагували на заяву окупаційної адміністрації Херсонщини про готовність увійти до складу РФ. За словами Арестовича, анексія дорівнює ескалації, а це — великі неприємності для Росії. При цьому Путін дав зрозуміти, що РФ хоче уникнути глобальної війни. Тому Пєсков так швидко виступив з коментарем про необхідність все зробити "легітимно, як у випадку з Кримом".
"І тут якийсь дурень самопроголошений вилазить і робить міжнародну заяву величезного масштабу. Йому відразу "дали по шапці", що народ повинен вирішувати. Тому відразу з'явився із заявою Пєсков", — продовжив Арестович.
За словами радника керівника ОП, в Росії є сценарій приєднання Херсонщини. Він розглядається як крайній і точно не головний. А що стосується так званого "референдуму", то зараз ознак його підготовки немає.
"Останнє вкидання було, що це ["референдум"] перенесли на 15-18 травня, але підготовки немає. Крім того, вплинули і такі заяви, їх почали відразу "гасити" на рівні Кремля", — підсумував Арестович.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ ще наприкінці березня повідомив про псевдореферендум, який окупанти хочуть провести в Херсонській області. З цією метою вороги збирали дані жителів Херсонщини та Миколаївщини.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перестане вести переговори з РФ, якщо відбудеться так званий "референдум". Після цього в МЗС Росії відхрестилися від слів про псевдореферендум. На думку мера Херсона Ігоря Колихаєва, регіон можуть приєднати до Криму.
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