Раніше призначення Михайла Драпатого розкритикувала Марʼяна Безугла.

Військові з бойовим досвідом будуть корисні в тилових командних посадах, вважають інші військові, стосовно призначення Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Таку думку в ефірі "Ранок.Live" висловив прес-офіцер Третьої штурмової бригади Олександр Бородін.

"Я не згоден з критиками стосовно бойового досвіду. Так, люди з 2014 року керували різними рівнями формувань. Бойовий досвід дуже потрібен у кабінетах. Чим більше ти масштабуєшся, дивишся загалом на ситуацію, тим більше ти забуваєш локальні якісь моменти", - сказав Бородін.

Як приклад він навів командування бригади. За словами Бородіна, важливо, щоб командири бригади мали власний бойовий досвід.

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"Вони розуміють, що таке піхотинці - як сильно це змінює відношення. Тим паче на рівні командування Сухопутними військами. Адже сухопутні війська - в них ядро - це піхота. І розуміння ситуації через призму того, як налагодти службу піхоти максимально краще і мати емпатію до цього - це максимально важливо", - додав Бородін.

Призначення Драпатого - що відомо

Раніше УНІАН писав, що напередодні президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого. Генерал захищає Україну з 2014 року - тоді, зокрема, він брав участь у визволенні Маріуполя.

Раніше призначення Драпатого розкритикувала народна депутатка Марʼяна Безугла. Зокрема, вона заявила, що переведення Драпатого з фронту на тилову посаду може призвести до обвалу фронту на Донеччині.

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