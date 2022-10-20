Відповідні заходи будуть зроблені з метою економії електроенергії.

У четверг, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в столиці, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Міський голова також розповів про перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту:

-№ 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності"

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-№ 7 "вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого"

-№ 14 "Ботанічний сад – Залізничний вокзал"

-№ 16 "вул. Туполєва – Майдан Незалежності"

-№ 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенка"

-№ 23 "вул. Туполєва – Лук’янівська площа"

-№ 24 "вул. Північна – просп. Свободи"

-№ 26 "просп. Свободи – ст. м. "Нивки"

-№ 27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Київ-Волинський"

-№ 28 "ст. м. "Лук’янівська – просп. Свободи"

-№ 29Д "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт"

-№ 31 "вул. Милославська – ст. м. "Лук’янівська"

-№ 32 "вул. Північна – вул. Сошенка"

-№ 33 "Мінський масив – Залізничний вокзал "Південний"

-№ 34 "вул. Північна – ст. м. "Почайна"

-№ 37 "вул. Милославська – ст. м. "Лісова"

-№ 42 "вул. Дегтярівська – ст. м. "Либідська"

-№ 43 "Кібцентр – Дарницька площа"

-№ 47 "вул. Милославська – ст. м. "Мінська"

-№ 50К "вул. Милославська – Дарницька площа"

-№ 50 "вул. Милославська – ст. м. "Либідська".

Обстріли РФ критичної інфраструктури: енергетична ситуація в країні

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

Сьогодні, 19 жовтня, радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

Згодом заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що відзавтра по всій країні вводитимуться обмеження на постачання електричної енергії. Починаючи з 07:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією.

Відключення електроенергії 20 жовтня в Україні будуть почерговими, їх тривалість визначатимуть обленерго, але вона становитиме не більше чотирьох годин.