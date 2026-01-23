Фінів попросили не громити 'непереможну' армію США під час навчань НАТО, - The Times

Європейські армії виявилися краще готовими до бойових дій в Арктиці, аніж армія США.

Претензії на Гренландію президент США Дональд Трамп обґрунтовує тим, що лише американська армія здатна захистити острів від китайсько-російської окупації. Однак правда полягає в тому, що армія США значно гірше готова до бойових дій в Арктиці, ніж армії північних європейських країн. Про це пише The Times із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Неназване "військове джерело" розповіло журналістам, що під час спільних військових навчань на півночі Норвегії у минулому році американські військові стикнулися із труднощами, яких не мали їхні союзники.

За словами джерела, командувачі цих навчань були змушені попросити фінських військових, які за сценарієм навчань відігравали роль ворога, бути поблажливими до американців.

"Фінам довелося сказати, щоб вони припинили громити американців, бо це було для них незручно та деморалізуюче", – розповів співрозмовник The Times.

Крім того, як зазначає видання, США критично залежать від Фінляндії у постачанні найкращих технологій для криголамів.

"Європейці мають досвід у цьому напрямку. Якщо Трамп хоче захистити регіон, він йде неправильним шляхом, дратуючи своїх арктичних союзників", – сказало військове джерело.

Трамп і Гренландія

Як писав УНІАН, минулого тижня Дональд Трамп пригрозив Європі запровадженням додаткових торговельних мит, якщо йому не віддадуть Гренландію. При цьому американський лідер вихвалявся військовою могутністю США і насміхався з армії Данії, якій належить острів.

Трамп озвучив тезу про те, що Китай і Росія буцімто хочуть забрати Ґренландію собі, а Данія нічого не може з цим зробити. "Наразі їхній "захист" складається з двох упряжок із собаками, одну з яких додали нещодавно", - стверджував тоді Трамп.

