Чоловік був раніше судимий за особливо тяжкі злочини.

У Києві поліція за підозрою у пособництві ворогу затримала уродженця Росії, в телефоні якого були фото позицій Збройних сил України з різних областей України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції.

Зазначається, що оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції затримали біля станції метро у столиці підозрілого чоловіка. З'ясувалося, що він - раніше судимий за особливо тяжкі злочини уродженець Росії.

"У телефоні 38-річного зловмисника поліцейські виявили фото позицій ЗСУ з різних областей України, зброї і техніки. Оперативники встановили, що у 2014 році затриманий звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вуличний розбій та вбивство", - мовиться у дописі.

Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для проведення слідчих дій.

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