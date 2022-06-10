Снаряд по Севастополю окупанти нібито самі запустили з моря.

Жителі Севастополя увечері 10 червня бачили сліди в небі. Окупаційна влада заявила, що це - перевірка системи протиповітряної оборони.

Користувачі соцмереж в п'ятницю публікували фото і відео слідів в небі, характерних для роботи ППО.

Так званий "голова міста" Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі заявив, мовляв над Севастополем в "тренувальному форматі" відпрацювали системи протиповітряної оборони.

Снаряд по Севастополю окупанти нібито самі запустили з моря.

"Місто під надійним захистом: відпрацювання по цілях на низькій висоті з одного з кораблів Чорноморського флоту пройшло успішно", – стверджує Развожаєв.

Як повідомляв УНІАН, у Чорному морі російські окупанти посилили корабельне угруповання ще одним підводним човном. Ворог тримає напоготові 40 крилатих ракет.

Також нагадаємо, що США схвалив передачу Україні РСЗВ HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. Також Борис Джонсон 6 червня анонсував, що Великобританія подарує Україні далекобійні РСЗВ М270.

Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес казав, що вони будуть давати Україні боєприпаси "у великих масштабах". Дальність ураження РСЗВ М270 - до 80 кілометрів.

Президент РФ Володимир Путін раніше пригрозив застосовувати свої засоби ураження по тих об'єктах в Україні, по яких удари поки не завдавали, якщо захід поставлятиме Києву далекобійні РСЗВ.

У Держдепі при цьому повідомили, що отримали гарантії від українського керівництва про те, що західна зброя не буде використовуватися для операцій по цілях в Росії.

На Банковій пояснили, чому Україна не буде обстрілювати Росію американськими РСЗВ.

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