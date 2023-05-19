Секретар РБ Росії Патрушев вже заявив про те, що Україна намагається дестабілізувати ситуацію в РФ.

Головне управління розвідки Росії прислало в Курську область, на кордон з Україною, підрозділи спецпризначенців для проведення диверсій. Як повідомляє Центр національного спротиву, елітні підрозділи прибули в район населеного пункту Тьоткіно.

Зазначається, що, за даними підпілля, туди прибули групи спеціального призначення 3 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область).

"Основні завдання: контрдиверсійна діяльність в прикордонній смузі після вдалих операцій партизан, проведення диверсій та підняття бойового духу у деморалізованих підрозділів зс рф вздовж кордону", - йдеться у повідомленні.

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В Росії вже готують підґрунтя, щоб звинуватити у майбутніх диверсіях Україну. Зокрема, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Україна намагається дестабілізувати ситуацію на північному сході Росії і попередив про "серйозні ризики терактів у багатолюдних місцях та на критично важливих об'єктах".

Провокації Росії - яка їхня мета

Раніше політолог Андрій Піонтковський висловлював думку, що росіяни зараз готуються до проведення провокацій, які можуть здійснити будь-де і будь коли.

На його думку, в таких провокаціях Кремль хоче звинуватити Україну, схиливши світову спільноту на свій бік.

також раніше ЦНС повідомляв, що Росія направляє на окуповані територоії Росгвардію для боротьби з партизанами, адже окупаційний режим не в змозі залучити достатню кількість колаборантів для цих цілей.

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