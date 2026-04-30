Нафта Росії під ударом: атаки України обвалили переробку до рівня 2009 року, – Bloomberg

Україна активізувала удари по НПЗ та нафтопроводах у глибині території Росії.

У квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до багаторічних мінімумів. Згідно з даними, що базуються на офіційних заявах обох країн, у квітні було зафіксовано щонайменше 21 український напад на російські нафтопереробні заводи (НПЗ), морські активи – включаючи експортні термінали – та інфраструктуру нафтопроводів.

Україна активізувала удари по інфраструктурі противника, оскільки Київ прагне скоротити надприбутки, які Москва отримує від зростання цін на світових нафтових ринках, пише Bloomberg. Тим часом Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України сотнями безпілотників і ракет, тоді як мирні переговори зайшли в глухий кут, а увага Вашингтона зосереджена на конфлікті на Близькому Сході.

Дані ЗМІ показують, що у квітні було завдано щонайменше дев'ять ударів по російській нафтопереробній промисловості – найвищий місячний рівень з початку року. За оцінками аналітичної компанії OilX, це скоротило середньодобовий обсяг переробки нафти в Росії до 4,69 мільйона барелів, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.

Падіння показників переробки сирої нафти посилює тиск як на внутрішній ринок, де зростає сезонний попит, так і на світові ринки нафтопродуктів, оскільки Росія є ключовим експортером дизельного палива, зазначають журналісти.

Зниження обсягів переробки також обмежує можливості Росії щодо нарощування видобутку нафти, який протягом кількох місяців залишався значно нижчим за квоту ОПЕК+.

Нова тактика максимізації збитків

Цього місяця Україна повернулася до своєї стратегії кінця 2025 року, яка полягає в повторних атаках на обрані російські НПЗ. Такий підхід максимізує збитки цільовим об'єктам нафтопереробки, перешкоджаючи швидкому проведенню ремонту.

Робота великого Туапсинського НПЗ компанії ПАТ "Роснефть" на чорноморському узбережжі Росії була зупинена в результаті трьох атак за останні два тижні. Масштабні пожежі на об'єкті гасили кілька днів, що спровокувало екологічну кризу в регіоні, заявляють журналісти. Влада Туапсе бореться з розливами нафтопродуктів, забрудненими опадами та високим рівнем токсичних речовин у повітрі після пожеж. Жителям рекомендували не використовувати нефільтровану воду та не виходити на вулицю.

Удари по трубопровідній мережі та експорт

Проте, як показують дані Bloomberg щодо відстеження танкерів, скорочення обсягів переробки дозволило Росії збільшити морський експорт у квітні, тоді як кількість атак на порти зменшилася. Однак цей підйом може бути нетривалим, якщо Україна відновить атаки на порти найближчим часом.

Україна також посилила удари по мережі російських нафтопроводів, вразивши у квітні щонайменше п’ять насосних станцій. Хоча це перегукується з атаками кінця 2024 та 2025 років, Київ завдавав ударів по нафтоперекачувальних станціях у глибині Росії, а не по тих об’єктах, які обслуговують експортні трубопроводи біля західних кордонів країни.

Дипломатичний контекст і 9 травня

Внутрішня трубопровідна мережа Росії, найдовша у світі та спроектована в роки холодної війни, є відносно стійкою до військових дій. Це дозволило перенаправити потоки нафти в обхід пошкоджених об’єктів, і поки що атаки не мали довгострокового впливу на внутрішні поставки.

Раніше цього тижня президент Володимир Путін запропонував короткочасне припинення вогню з Україною на час щорічного святкування перемоги у Другій світовій війні над нацистською Німеччиною, яке Росія відзначає 9 травня. За словами українського лідера Володимира Зеленського, Київ запитує уточнення щодо цієї пропозиції.

