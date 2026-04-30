Окупантів у Криму атакують українські дрони-авіаносці, – Z-пабліки

Українські важкі БПЛА привозять із собою легкі FPV-камікадзе.

Російських окупантів у Криму почали атакувати безпілотники-дрононосці. Про це повідомляють російські Z-пабліки в Telegram.

Так, канал "Два майори" з посиланням на колег із Z-тусовки розповідає про те, що українські дрони FP-1 стали одним із основних засобів ураження цілей на окупованій території від Луганщини до Криму. Окупанти хвалять дрон за високу швидкість і підвищену автономність. А з недавніх пір FP-1 став використовуватися ще й як носій FPV-дронів для ударів малими БПЛА на великій відстані.

"У останніх нальотах на Крим FP-1 почали застосовувати з підвішеними до нього двома FPV. До самої "матки" прикріплюють термінал "Старлінк", який дозволяє ретранслювати сигнал для FPV, що для атак на Крим особливо зручно", – пишуть "Два майори".

Відео дня

Таким чином, для ударів по окупантах фактично прилітають три дрони в одному: два ударні FPV і сам FP-1 зі своєю бойовою частиною вагою 20-30 кг. Як зазначають "зетники", такі трійки атакують позиційні райони РЛС і мобільні вогневі групи.

"І їх кількісно стає все більше", – нарікають окупанти.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, ЗСУ зачистили від росіян позиції на кількох ділянках фронту, водночас у РФ теж є просування. Особливо неоднозначною і динамічною є ситуація в місті Родинське на північ від Покровська.

Також ми писали, що дрони вразили один із найбільших НПЗ у Росії. Йдеться про "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермській області.

Вас також можуть зацікавити новини: