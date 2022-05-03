У Лисичанську внаслідок ворожого обстрілу знищено протитуберкульозний диспансер. Окупанти поцілили в історичну будівлю, яка пережила дві війни.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
Він також звернув увагу, що заклад розміщувався у будівлі, якій понад 100 років, і вона пережила дві великі війни.
"Рашисти знищили Лисичанський протитуберкульозний диспансер. Будівля бельгійської спадщини з понад сторічною історією, в якій базувався тубдиспансер, сьогодні спалахнула внаслідок ворожого обстрілу. Орки полюють на "стратегічні об’єкти", тож цілеспрямовано поцілили в медичний заклад. За понад два місяці війни жоден лікувальний заклад на Луганщині не вцілів", - написав Гайдай.
Він зазначив, що "прилетіло" також у двір Бельгійської лікарні, яка чекала на реставрацію та нове призначення.
"Бельгійський архітектурний ансамбль у Лисичанську, витримавши дві світові війни, руйнується росіянами у 21 столітті. Красиві історичні споруди стали мішенями для неосвічених рашистів", - наголосив Гайдай.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти війська РФ знищили унікальну 100-річну гімназію у Лисичанську, яка також була частиною "бельгійської спадщини".
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