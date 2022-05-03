За понад два місяці війни на Луганщині не вцілів жоден лікувальний заклад.

У Лисичанську внаслідок ворожого обстрілу знищено протитуберкульозний диспансер. Окупанти поцілили в історичну будівлю, яка пережила дві війни.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Він також звернув увагу, що заклад розміщувався у будівлі, якій понад 100 років, і вона пережила дві великі війни.

"Рашисти знищили Лисичанський протитуберкульозний диспансер. Будівля бельгійської спадщини з понад сторічною історією, в якій базувався тубдиспансер, сьогодні спалахнула внаслідок ворожого обстрілу. Орки полюють на "стратегічні об’єкти", тож цілеспрямовано поцілили в медичний заклад. За понад два місяці війни жоден лікувальний заклад на Луганщині не вцілів", - написав Гайдай.

Він зазначив, що "прилетіло" також у двір Бельгійської лікарні, яка чекала на реставрацію та нове призначення.

"Бельгійський архітектурний ансамбль у Лисичанську, витримавши дві світові війни, руйнується росіянами у 21 столітті. Красиві історичні споруди стали мішенями для неосвічених рашистів", - наголосив Гайдай.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти війська РФ знищили унікальну 100-річну гімназію у Лисичанську, яка також була частиною "бельгійської спадщини".

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