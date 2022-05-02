Будівля вигоріла до тла через прицільний удар російських окупантів.

Російські війська знищили унікальну освітню установу в Луганської області. Лисичанська гімназія згоріла дотла.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Була побудована понад 100 років тому бельгійцями. Входила в топ-100 кращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто у 2014-му, але згоріла через тварин без цінностей у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася 1 травня, коли через прицільний обстріл в гімназії спалахнула пожежа. Вогонь палав кілька годин та повністю знищив більш ніж столітній пам'ятник архітектури. Гімназію збудували наприкінці XIX століття, вона входить до ансамблю бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська Росії вдерлися в Україну 24 лютого рано вранці. Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, на Донбасі.

1 травня стало відомо, що противник на частині сходу України за добу обстріляв 14 населених пунктів, були поранені жінки і діти. Тільки в Луганській області за добу 1 травня міста і села регіону 18 разів потерпали від ворожих обстрілів, зафіксовано руйнування 28 будинків.

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