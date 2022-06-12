Директор Маріупольського порту повідомляв, що окупанти хочуть вкрасти метал на 170 млн доларів.

В день Росії окупанти завантажили чергове судно викраденим в Маріуполі металопрокатом.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Пока путлерюгенс маше прапорами по місту, Росія в порту святкує по справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє. Таке воно, день Росії. День вбивці та мародера", - написав Андрющенко та додав відповідне відео.

Як писав УНІАН, 28 травня Андрющенко розповів, що в Маріуполь зайшла велика група кадирівців, після появи яких розпочалось завантаження українського металопрокату з Маріупольського порту.

Радник зауважив, що не без допомоги кадирівців окупанти знайшли маріупольских фахівців для роботи у порту.

Андрющенко припустив, що оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити з порту малими партіями.

Директор Маріупольського порту Ігор Барський повідомляв, що окупанти хочуть вкрасти метал на 170 млн доларів.

4 червня в акваторію Маріупольского порту зайшло друге судно під прапором Росії під відвантаження металопрокату.

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