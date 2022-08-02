Наразі детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюється.

У Миколаєві прогриміли потужні вибухи, одна особа дістала поранення.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Близько 4-ї ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста. За попередніми даними, одна особа дістала поранення", - зазначив він.

За словами Сєнкевича, наразі детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюється.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередились на захопленні Донбасу. Ворог вів штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, але успіху не має, бойові дії станом на вечір 1 серпня тривали.

Неподалік Мазанівки на Слов'янському напрямку Силами оборони викрито і знешкоджено розвідувальну групу противника.

На Бахмутському напрямку росіяни штурмів не вели.

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.

Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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