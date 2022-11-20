Західні військові все найбільше схиляються до того, що взимку обом сторонам буде нібито важко вести бої.

У Міноборони України натякнули росіянам на військові плани ЗСУ взимку, йдеться у Twitter відомства.

У пості міністерство згадало про Крим.

"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, найімовірніше, ніколи не засмагав у січні на південному березі Криму", - пише прес-служба МО.

Війна в Україні: що буде взимку

У листопаді ЗСУ звільнили від ворога правобережжя Херсонської області включно з Херсоном, двома місяцями раніше - прорвали оборону ворога в Харківській області. Незважаючи на успіхи українських військових, західні військові все більше схиляються до того, що взимку обом сторонам буде важко вести бої. У зв'язку з чим на Заході стало більше прихильників "мирних переговорів" України з Росією.

Водночас західні ЗМІ зазначають, що бойовий дух українських захисників навпаки вказує на готовність продовжувати контрнаступ.

Готовність допомагати українській армії не зменшувати темпи у наступах взимку висловили учасники сьомого "Рамштайну", в тому числі глава Пентагону. Ллойд Остін вважає, що зима - на боці української армії, оскільки вона буде краще оснащеною, ніж російська, і продовжить підривати російські шляхи забезпечення спорядженням.

Надходження якісної броні для ЗСУ підтвердив і міністр оборони Олексій Резніков: "Під час активної фази війни ми стали де-факто незалежними в одному з важливих елементів забезпечення наших воїнів. Ми намагаємося застосовувати подібну стратегію скрізь, де це обґрунтовано. Щоб Україна максимально спиралася на свій потенціал і розвивала його. В першу чергу - в процесі забезпечення озброєнням і військовою технікою".

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, взимку умови для ведення боїв "будуть набагато більш сприятливі для Києва, ніж для Москви", тому західні союзники повинні цим скористатися.

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