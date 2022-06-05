У відомстві закликали західні країни безперервно постачати зброю Україні.

Західні країни повинні беззупинно постачати зброю Україні аж до повної перемоги над російськими окупантами.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє CNN.

Вона зазначила, що українські військові добре підготовлені до боротьби з окупантами, однак їм не вистачає зброї.

"Зброя вже почала надходити, але її недостатньо, щоб дати дуже сильну відсіч російській армії. Захід має зрозуміти, що це не разова допомога. Постачання зброї має продовжуватися до перемоги. Наші бійці добре підготовлені. Але цієї мотивації та підготовки недостатньо, щоб перемогти Росію без зброї", - заявила Маляр.

Тому заступниця міністра оборони закликала країни Заходу продовжити постачання зброї. Зокрема, за її словами, ЗСУ не вистачає важкого озброєння та засобів ППО.

"Нам потрібна допомога західного світу, особливо у зброї. І насамперед йдеться про ППО та тяжке озброєння", - зазначила Маляр.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому відразу не оголошують про успіхи контрнаступу ЗСУ. За її словами, Україна не оголошує про успіхи контрнаступу сил оборони, щоб не нашкодити процесу. Про результати повідомляють, коли українські війська остаточно закріплюються на тих чи інших позиціях.

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