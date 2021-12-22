На сході України є лише одні найманці – російські, зазначили в Центрі оперативного інформування.

В Міноборони спростовують російську дезінформацію, поширену напередодні міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, про "американських найманців" в зоні проведення ООС та про їхню "хімічну зброю".

Відповідний коментар Центру оперативного інформування розміщено на сайті Міністерства оборони України.

"З приводу дезінформації, поширеної очільником оборонного відомства Російської Федерації на засіданні колегії Міноборони Росії 21 грудня, зокрема, про нібито "достовірно встановлену присутність понад 120 співробітників американських приватних військових компаній в населених пунктах Авдіївка і Приазовське Донецької області", Центр оперативного інформування повідомляє: в Україні немає жодних приватних військових компаній, у тому числі іноземних. Окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація", – сказано у коментарі.

Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито "доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман".

Читайте такожСША відповіли на закиди Росії про хімзброю на Донбасі: "Припиніть використовувати фальшиву риторику" (відео)"Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям йде від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії. Війна проти України включає не лише збройну агресію, а й гібридний компонент – інформаційні операції. Російська Федерація раніше вже вдавалась до подібної дезінформації. Варто згадати фейки поширені у 2018 році про так звані "сині діжки з нібито отруйною речовиною у Красногорівці", – наголошується в коментарі.

Разом з тим, оскільки остання дезінформація озвучена на найвищому воєнно-політичному рівні, "до неї слід поставитись з усією серйозністю, як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблений у Кремлі".

Нагадаємо, напередодні Сергій Шойгу заявив, що буцімто 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

Війна на Донбасі – коротка довідка УНІАН

Навесні 2014 року Росія захопила український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої країни. На частині Донбасу РФ підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину Донбасу також вдерлися російські війська.

Влада Росії не визнає, що пішла на вторгнення в Україну і називає війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом". У РФ стверджують, що їхня країна тільки посередник у "врегулюванні" конфлікту.

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