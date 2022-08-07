Максим Стрельников зазначив, що українські бійці перебувають у піднесеному настрої.

Бійці Збройних сил України мають певні успіхи в Харківської області. Йдеться про Ізюмський напрямок.

Про це розповів депутат Ізюмської міської ради Максима Стрельника в ефірі телемарафону.

За його словами, українські військові домагаються успіхів у боротьбі проти російських окупантів і рухаються до Ізюму.

"Військові перебувають у піднесеному настрої. Виснажені, але ще є сили бити ворога і рахуватися до Ізюму. Є успіхи, я не можу про них говорити, але наші військові сунуть в напрямку Ізюма", - зазначив Стрельников.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 серпня стало відомо, що вночі російські загарбники масовано обстріляли Шевченківський, Індустріальний та Салтівський райони Харкова.

В результаті обстрілу в лікарню потрапили двоє чоловіків 26 і 38 років і жінка 46 років, які перебували в момент обстрілу на вулиці.

Цього ж дня голова Харківської ОДА Олег Синьогубов заявив про звільненні від окупантів ще одного населеного пункту в області. Йдеться про село Дмитрівка. При цьому українські військові ліквідували багато російської техніки і піхоти окупантів. ЗСУ зайняли вигідні рубежі і зміцнили власні позиції

Вас також можуть зацікавити новини: