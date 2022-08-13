Істерична ненависть до свободи та демократії - це і є шизофашизм.

Російський правозахисник Марк Фейгін прокоментував сміхотворні погрози заступник голови Радбезу РФ та друга Путіна Дмитра Медведєва. Одіозний політик постійно намагається налякати Україну та увесь світ, проте в нього нічого не виходить.

Погрози Медведєва є проявом шизофашизму, розповів в ефірі "24 каналу" Фейгін.

Друг кривавого диктатора, хоча й "дурень-дурнем", як зазначив правозахисник, але він озвучує те, що чує у Кремлі. Медведєв підтримує ідеї Путіна та намагається здаватися розумною людиною, проте в нього нічого не виходить. Його погрози, як вважає Фейгін, можна назвати проявом шизофашизму.

"Шизофашизм проявляється в істеричній ненависті до свободи, демократії, до всього чужоземного, до людей іншої ідентичності, а також у пошуку ворогів і зрадників серед свого народу. Погрози Медведєва – це і є шизофашизм, дивовижне явище", - розповів правозахисник

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Медведєв розмріявся посунути ЗСУ "не тільки від Донецька, а й далі".

Вас також можуть зацікавити новини: